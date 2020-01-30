2020-01-30T10:18:59+03:00
Происшествия

Ночью в Самаре 54 человека тушили декорации в ТЦ «Улей»

Из-за чего началсчя пожар, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пожар в самарском ТЦ вспыхнул около трех часов ночиПожар в самарском ТЦ вспыхнул около трех часов ночиФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В ночь на четверг, 30 января, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Около трех часов в здании торгового центра «Улей» на улице Георгия Димитрова, 109а загорелись декорации.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:52. В ТЦ на площади 5 квадратных метров горели декорации. В 3:23 была объявлена локализация возгорания. Полностью огонь потушили в 3:35, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали несколько единиц техники и 54 человека. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину случившегося предстоит установить специалистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в ресторане "Золотая пагода" в Самаре: вспыхнула кровля, людей эвакуировали, в домах нечем дышать

При пожаре в ресторане "Золотая пагода" в Самаре людей пришлось эвакуировать, на месте работали около 100 человек (подробности)

"Это был настоящий ад": В Самаре потушили пожар в ресторане Золотая пагода и торговом центре Кан-плаза

В причинах пожара в Золотой пагоде и торговом центре Кан-плаза предстоит разобраться специалистам (подробности)

Последствия пожара в здании ресторана «Золотая пагода» в Самаре: люди без работы, дети без занятий, убытки на сотни тысяч

Владельцы подсчитывают точную сумму ущерба, жители остались без зоомагазина и банкоматов (подробности)

"Нужно чаще проверять": после пожара в ресторане "Золотая пагода" безопасностью общепита займутся всерьез

Пожар в ресторане "Золотая пагода" мог начаться из-за неполадок в электродвигателе вытяжки из кухни (подробности)

Виноваты шашлык и картошка фри? Эксперты рассказали, почему горят самарские рестораны

Чистка вентиляции от жировых отложений стоит не так уж дорого, но недобросовестные предприниматели предпочитают сэкономить в надежде на «авось» (подробности)

Пожар на Московском шоссе в Самаре: загорелся ресторан "Три оленя"

На месте работают сотрудники МЧС (подробности)

Теперь горят "Дрова": в Тольятти чуть не случился пожар в ресторане из-за вытяжки

Погибших и пострадавших в пожаре в ресторане "Дрова" в Тольятти нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отлетели на несколько метров: в Самаре на Дыбенко водитель на "Приоре" сбил мужчину с собакой
В Самаре суд обязал чиновников расселить два аварийных дома
В больнице скончалась пассажирка ВАЗа, который в выходные залетел под грузовик на Московском шоссе в Самаре
«Акрон» обыграл молодежку «Крыльев Советов» в контрольном матче
«Сердце красавицы склонно к измене...»: в Самаре 169-летие оперы «Риголетто» отметят спектаклем на сцене САТОБ
В Самаре накажут компанию, которая огорчила «Нестле» выпуском батончиков «Катя Кэт» и «Мистик»
«Лада» обыграла ижевский «Университет» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин
Ночью в Самаре 54 человека тушили декорации в ТЦ «Улей»
В двух районах Самарской области коровы подхватили лептоспироз
Не лихачьте за рулем: сотрудники ГИБДД призвали самарцев быть осторожнее в снегопад
В Новокуйбышевске парень отказался дать незнакомцу телефон и получил палкой по голове
Тольяттинская «Лада» по буллитам победила тверское «Динамо» в матче ВХЛ
Решил дрифтануть? В центре Самары трамвай развернуло поперек рельсов
В Самарской области водитель ВАЗ-2115 влетел в дерево и вместе с 17-летним пассажиром загремел в больницу
Шел на звук: в Крещение ослепший котенок вышел к самарцам за помощью
В Тольятти из торгового центра украли манекен
Шефство над ветеранами и медосмотры на дому: какие инициативы высказывают самарцы в преддверии 75-летия со Дня Победы
Встретились два гиганта: на трассе М-5 две фуры столкнулись лоб в лоб
Самарский ученый получил премию Российской академии наук
Суд арестовал на два месяца женщину-депутата из Чапаевска, которая заказала убийство мужа
В Самаре в доме на Победе накрыли подпольный игорный клуб