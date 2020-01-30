Ночью в Самаре 54 человека тушили декорации в ТЦ «Улей»
В ночь на четверг, 30 января, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Около трех часов в здании торгового центра «Улей» на улице Георгия Димитрова, 109а загорелись декорации.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:52. В ТЦ на площади 5 квадратных метров горели декорации. В 3:23 была объявлена локализация возгорания. Полностью огонь потушили в 3:35, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работали несколько единиц техники и 54 человека. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину случившегося предстоит установить специалистам.
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ИСТОЧНИК KP.RU