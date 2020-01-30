«Лада» обыграла ижевский «Университет» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин
Гандболистки «Лады» обыграли в Ижевске местный «Университет» в матче предварительного этапа чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 31:24 в пользу тольяттинок.
Следующий матч в чемпионате страны «Лада» сыграет 5 февраля. В Тольятти «автозаводчанки» примут московский «Луч». Сейчас «Лада» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны. Она уступает только действующему чемпиону – клубу «Ростов-Дон», который идет без потерь.
Ближайшую же встречу тольяттинки проведут в рамках группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации. В еврокубке 1 февраля «Лада» встретится дома с немецким «Битигхаймом».
ИСТОЧНИК KP.RU