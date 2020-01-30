2020-01-30T10:52:28+03:00
Общество

В Самаре накажут компанию, которая огорчила «Нестле» выпуском батончиков «Катя Кэт» и «Мистик»

Эти шоколадки уж слишком напоминали известные многим сладкоежкам «Kit Kat» и «Nesquik»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В "шоколадном споре" двух компаний разбирались сотрудники ФАСВ "шоколадном споре" двух компаний разбирались сотрудники ФАСФото: Иван ВИСЛОВ
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В Самарском УФАС провели проверку жалобы ООО «Нестле Россия» на ООО «Лукаморье», которое якобы взялось подделывать их шоколадки. Так, первая компания на протяжении многих лет занимается выпуском шоколадок «Kit Kat» и «Nesquik», а вторая не так давно начала изготавливать продукцию с похожим названием и обертками - «Катя Кэт» и «Мистик».

- По мнению компании «Нестле», изображения, используемые на упаковках кондитерских изделий «Катя Кэт» и «Мистик» сходны до степени смешения с ее товарными знаками, что несет в себе признаки недобросовестной конкуренции, - сообщили в пресс-службе ФАС.

Специалисты провели соцопрос и выяснили, что 54% опрошенных думали, что шоколадки «Катя Кэт» и «Kit Kat» выпускает одна и та же компания. Кроме того, большинство респондентов сказали, что эти батончики, а также «Мистик» и «Nesquik», можно легко перепутать. Сотрудники ФАС пришли к выводу, что компания «Лукаморье» действительно нарушила закон о защите конкуренции. От организации потребовали прекратить при выпуске своих батончиков использовать схожие с шоколадками «Kit Kat» и «Nesquik» упаковку и название. Кроме того, в ближайшее время по данному факту будет возбуждено административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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