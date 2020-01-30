2020-01-30T10:58:59+03:00
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«Сердце красавицы склонно к измене...»: в Самаре 169-летие оперы «Риголетто» отметят спектаклем на сцене САТОБ

Любителей итальянского бельканто приглашают послушать гениальную музыку Джузеппе Верди и посмотреть спектакль о несчастной любви и самопожертвовании
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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8 февраля самарцев приглашают послушать оперу "Риголетто". Фото: архив Самарского академического театра оперы и балета.8 февраля самарцев приглашают послушать оперу "Риголетто". Фото: архив Самарского академического театра оперы и балета.
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Оперу «Риголетто» все знают за песенку «Сердце красавицы склонно к измене» – даже те, кто ни разу не был в оперном театре. На момент создания «Риголетто», премьера которого состоялась в Венеции в 1851 году, 38-летний Джузеппе Верди был уже опытным и известным композитором, автором очень хорошо принятых опер «Набукко», «Эрнани», «Макбет» (и еще более десятка других). Он точно знал, что мелодия жизнерадостной арии герцога Мантуанского станет хитом, поэтому, чтобы до премьеры не произошло утечки информации, композитор до самого последнего момента не давал ноты даже самому исполнителю и запретил ему не то что петь, а даже насвистывать эту мелодию вне репетиционного зала. Естественно, после премьеры весь город распевал «La donna è mobile» – а почти 170 лет спустя ее продолжает распевать весь мир.

...Одна отрада осталась у овдовевшего, ставшего жестоким и саркастичным придворного шута Риголетто - дочь Джильда. Но девушка взрослеет и выбирает любовь, для которой готова пожертвовать и отцовскими чувствами, и даже собой. Стоит ли того эффектный герцог Мантуанский, узнают зрители оперы «Риголетто» 8 февраля в 18.30.

В этот вечер главную партию Риголетто исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин. Джильда - заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева. Образ герцога Мантуанского воплотит на сцене лауреат российских и международных конкурсов Дмитрий Крыжский.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

8 февраля,18.30.

Цена билетов: 200 - 1400 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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