2020-01-30T11:03:31+03:00
Спорт

«Акрон» обыграл молодежку «Крыльев Советов» в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 4:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча прошла на третьем поле стадиона «Металлург».Встреча прошла на третьем поле стадиона «Металлург».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Лидер группы «Урал-Приволжье» ПФЛ тольяттинский «Акрон» разгромил «Крылья Советов» в контрольном матче. Встреча прошла на третьем поле стадиона «Металлург» и завершилась со счетом 4:1 в пользу тольяттинцев. Голами в составе «Акрона» отметились Николай Иванников, Евгений Яцкий, Андрей Титов и Джулиано Баптиста. За «Крылья» отличился Дмитрий Молчанов.

Напомним, после 17 матчей «Акрон» идет на первом месте в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» ПФЛ, опережая ближайшего преследователя «Челябинск» на два очка.

«Крылья» после 19 туров занимают шестое место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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