«Акрон» обыграл молодежку «Крыльев Советов» в контрольном матче
Лидер группы «Урал-Приволжье» ПФЛ тольяттинский «Акрон» разгромил «Крылья Советов» в контрольном матче. Встреча прошла на третьем поле стадиона «Металлург» и завершилась со счетом 4:1 в пользу тольяттинцев. Голами в составе «Акрона» отметились Николай Иванников, Евгений Яцкий, Андрей Титов и Джулиано Баптиста. За «Крылья» отличился Дмитрий Молчанов.
Напомним, после 17 матчей «Акрон» идет на первом месте в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» ПФЛ, опережая ближайшего преследователя «Челябинск» на два очка.
«Крылья» после 19 туров занимают шестое место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU