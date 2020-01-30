В Самаре суд обязал чиновников расселить два аварийных дома

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:43:34+03:00

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В Самаре еще два многоквартирных жилых дома признали аварийными. Сделали это только после вмешательства городской прокуратуры.

- В ходе проверки было установлено, что дом № 5 на 18 км Московского шоссе и дом № 53 на улице Фрунзе не включены в адресные программы переселения из аварийного жилья. Однако проживание и нахождение в этих домах создает угрозу их жизни и здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самары.

Сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд с требованием обязать госорганы включить эти дома в список аварийных. В среду, 29 января, Ленинский районный суд удовлетворил требования. Теперь жители этих двух домов смогут рассчитывать на переселение в новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU