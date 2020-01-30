В Самаре ученые пытаются вылечить зараженный вирусом картофель с помощью магнитного поля

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:38:42+03:00

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В Самаре ученые занялись разработкой способа лечения картофеля и других сельскохозяйственных культур, которые нередко становятся жертвами опасного вируса. Недавно они начали эксперименты с магнитно-импульсной установкой. Ученые СНИУ имени академика С.П. Королева и института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова сейчас проверяют, как импульсное магнитное поле воздействует на ростки картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета.

- Цель эксперимента - попытка излечения картофеля от внутренней вирусной инфекции. Участвующие в опытах черенки заражены 4 из 5 видов наиболее вредоносных вирусов, которые могут снизить продуктивность посевов картофеля на 80%. Подавляющее большинство растений при заражении погибает. В нашем регионе ситуация с этими вирусами достаточно сложная, - сообщил заместитель директора филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН Алексей Милехин.

Ученые проводят исследования на 45 маленьких ростках картофеля, каждый из которых поместили в отдельную пробирку. Все их подвергли воздействию магнитного поля. Поможет ли этот способ бороться с вирусом, станет известно примерно через месяц, когда специалисты проведут необходимые анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU