2020-01-30T14:05:14+03:00
Общество

Начали монтировать металлоконструкции покрытия: готовность нового ледового Дворца спорта в Самаре составляет 30%

В областной столице активно продолжаются работы по возведению крупного спортобъекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году на строительство ледового Дворца спорта направят 1,7 млрд рублейВ этом году на строительство ледового Дворца спорта направят 1,7 млрд рублей
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В Самаре стартовал очередной этап работ на месте строительства нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской, 222. Строители начали там монтировать металлоконструкции покрытия.

- Сейчас техническая готовность объекта составляет около 30%. Выполнены строительно-монтажные работы по устройству свайных фундаментов и монолитных конструкций подземной части. Возведены монолитные подпорные стенки, кирпичная кладка трех этажей. Рабочие завершают монтаж первого этажа монолитных конструкций надземной части здания и работы по наружным сетям, - сообщили в пресс-службе министерства строительства Самарской области.

В этом году на строительство спортобъекта выделят 1,7 млрд рублей, в том числе 365 млн рублей из федерального бюджета. Подрядчик должен закончить возведение ледового Дворца спорта в середине 2021 года. В здании разместят главную арену, ледовые площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический зал и универсальный спортзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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