Начали монтировать металлоконструкции покрытия: готовность нового ледового Дворца спорта в Самаре составляет 30%
В Самаре стартовал очередной этап работ на месте строительства нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской, 222. Строители начали там монтировать металлоконструкции покрытия.
- Сейчас техническая готовность объекта составляет около 30%. Выполнены строительно-монтажные работы по устройству свайных фундаментов и монолитных конструкций подземной части. Возведены монолитные подпорные стенки, кирпичная кладка трех этажей. Рабочие завершают монтаж первого этажа монолитных конструкций надземной части здания и работы по наружным сетям, - сообщили в пресс-службе министерства строительства Самарской области.
В этом году на строительство спортобъекта выделят 1,7 млрд рублей, в том числе 365 млн рублей из федерального бюджета. Подрядчик должен закончить возведение ледового Дворца спорта в середине 2021 года. В здании разместят главную арену, ледовые площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический зал и универсальный спортзал.
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ИСТОЧНИК KP.RU