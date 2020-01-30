Три привычки, которые мы незаметно для себя потеряли благодаря мобильному интернету
Ругать гаджеты или радоваться новым возможностям? Ностальгировать по прошлому или экономить секунды, минуты, часы на таких уже привычных вещах, как онлайн-сервисы, онлайн-покупки, онлайн-общение, онлайн-творчество? Мобильный интернет как технология сегодня везде, даже в нас самих.
А пока вы читаете эти строки, еще один пользователь мобильного интернета скачал на свой смартфон новое приложение. И выберет, надо ли идти, например, в фотосалон или с помощью специального сервиса распечатать фотосессию из дома.
Хотя, конечно, в этом есть своя романтика. Приходишь в подвальчик, где висят разные рамочки с сердечками и звездочками, протягиваешь милой девушке потертую, видавшую виды флешку и просишь распечатать снимки. Но есть возможность никуда не ходить, и мобильный интернет легко исполнит это желание. Стоит только загрузить фотки в приложение на специальном сервисе. И готовые карточки доставят по нужному адресу (проверить, есть ли ваш город в списке, можно здесь, доставка платная), сэкономив время.
«Поехали!» сказал Юрий Гагарин в старой песне и взмахнул рукой. Но если вдохновиться его примером и попытаться вызвать такси подобным образом, то на оживленной улице можно даже парализовать движение. А ведь еще несколько лет назад вдоль городских улиц массово стояли желающие «поймать машину». Само это словосочетание ушло из обихода, и на выходе с вокзала или аэропорта люди со смартфонами стоят в ряд, поднимая голову, чтобы свериться с номерами подъезжающих такси.
Но что онлайн сервис такси без телефона и интернета? Зато как приятно видеть на экране смартфона маленькую машинку на карте, лавирующую среди пробок благодаря навигатору, чтобы ты мог успеть на встречу.
Соцсети — это не только для общения. У многих Facebook как сундук, куда удобно сохранять не только чужие гениальные посты, но тексты и видео, которые хочется иметь под рукой. А вот Instagram – наше все, если быстро хочешь вспомнить, когда последний раз был в любимой бургерной. Получается, соцсети стали дневниками. Покажи мне свой аккаунт, и я скажу, кто ты!
Чем дальше, тем быстрее, качественнее, надежнее – вот характеристики, к которым стремятся смартфоны и мобильный интернет сейчас. Например, в Самарской области Билайн расширил сеть 4G, что помогает мобильным приложениям, мессенджерам и другим сервисам служить нам верой и правдой, экономя силы, время и нервы. Средний пользователь Билайн в регионе качает в месяц около 9,5 ГБ в месяц*, но даже если он удвоит свой трафик на безлимитном тарифе**, сеть должна справиться с нагрузкой. И совсем скоро, как хвост у ящерицы, «отпадут» те привычки, которые нам не нужны, и появятся совершенно новые!
* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» на 30.01.2020
* тариф «Анлим» для абонентов физических лиц – абонентов предоплатной системы расчетов с ежемесячным пакетом минут и безлимитным интернетом. Звонки сверх пакета включенных минут бесплатные только на номера абонентов «Билайн». Условия, доступные услуги, стоимость звонков операторам других сетей и цены – на beeline.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU