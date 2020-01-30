Три привычки, которые мы незаметно для себя потеряли благодаря мобильному интернету

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:18:31+03:00

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Ругать гаджеты или радоваться новым возможностям? Ностальгировать по прошлому или экономить секунды, минуты, часы на таких уже привычных вещах, как онлайн-сервисы, онлайн-покупки, онлайн-общение, онлайн-творчество? Мобильный интернет как технология сегодня везде, даже в нас самих.

А пока вы читаете эти строки, еще один пользователь мобильного интернета скачал на свой смартфон новое приложение. И выберет, надо ли идти, например, в фотосалон или с помощью специального сервиса распечатать фотосессию из дома.

Хотя, конечно, в этом есть своя романтика. Приходишь в подвальчик, где висят разные рамочки с сердечками и звездочками, протягиваешь милой девушке потертую, видавшую виды флешку и просишь распечатать снимки. Но есть возможность никуда не ходить, и мобильный интернет легко исполнит это желание. Стоит только загрузить фотки в приложение на специальном сервисе. И готовые карточки доставят по нужному адресу (проверить, есть ли ваш город в списке, можно здесь, доставка платная), сэкономив время.

«Поехали!» сказал Юрий Гагарин в старой песне и взмахнул рукой. Но если вдохновиться его примером и попытаться вызвать такси подобным образом, то на оживленной улице можно даже парализовать движение. А ведь еще несколько лет назад вдоль городских улиц массово стояли желающие «поймать машину». Само это словосочетание ушло из обихода, и на выходе с вокзала или аэропорта люди со смартфонами стоят в ряд, поднимая голову, чтобы свериться с номерами подъезжающих такси.

Но что онлайн сервис такси без телефона и интернета? Зато как приятно видеть на экране смартфона маленькую машинку на карте, лавирующую среди пробок благодаря навигатору, чтобы ты мог успеть на встречу.

Соцсети — это не только для общения. У многих Facebook как сундук, куда удобно сохранять не только чужие гениальные посты, но тексты и видео, которые хочется иметь под рукой. А вот Instagram – наше все, если быстро хочешь вспомнить, когда последний раз был в любимой бургерной. Получается, соцсети стали дневниками. Покажи мне свой аккаунт, и я скажу, кто ты!

Чем дальше, тем быстрее, качественнее, надежнее – вот характеристики, к которым стремятся смартфоны и мобильный интернет сейчас. Например, в Самарской области Билайн расширил сеть 4G, что помогает мобильным приложениям, мессенджерам и другим сервисам служить нам верой и правдой, экономя силы, время и нервы. Средний пользователь Билайн в регионе качает в месяц около 9,5 ГБ в месяц*, но даже если он удвоит свой трафик на безлимитном тарифе**, сеть должна справиться с нагрузкой. И совсем скоро, как хвост у ящерицы, «отпадут» те привычки, которые нам не нужны, и появятся совершенно новые!

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» на 30.01.2020

* тариф «Анлим» для абонентов физических лиц – абонентов предоплатной системы расчетов с ежемесячным пакетом минут и безлимитным интернетом. Звонки сверх пакета включенных минут бесплатные только на номера абонентов «Билайн». Условия, доступные услуги, стоимость звонков операторам других сетей и цены – на beeline.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU