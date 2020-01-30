Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного снега

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:23:49+03:00

Снег с переменным успехом будет идти в регионе до конца недели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самарской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют в регионе сильный снег и ухудшение видимости.

- До конца дня 30 января с сохранением ночью 31 января местами по Самаре и области ожидается сильный снег. Видимость ухудшится до 500 метров, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей региона быть внимательнее на улице. Водителям рекомендуют быть аккуратнее за рулем, не превышать скорость и соблюдать дистанцию движения, а лучше вообще отказаться от поездок на личном авто. Отметим, что снег будет идти местами по Самарской области до конца этой недели. В пятницу, 31 января, ожидается мокрый снег, в субботу, 1 февраля, небольшой и умеренный снег. Температура воздуха в эти дни будет держаться от -4 до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU