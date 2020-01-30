В Самарской области уже седьмой год ищут пропавшую девушку с веснушками на лице

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:49:13+03:00

У девушки нет паспорта, и она может представляться другим именем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Последний раз Елену Белкину видели на занятиях в учебном заведении в октябре 2013 года

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В Самарской области полицейские продолжают разыскивать Елену Белкину 1999 года рождения, которая пропала несколько лет назад.

- Елена 9 октября 2013 года самовольно ушла с занятий в учебном заведении на улице Декабристов в Сызрани, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиски девушки все еще продолжаются. Она может представляться другим именем, паспорта у нее при себе нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы девушки: на вид 18-20 лет, рост 160 см, средней полноты, лицо овальное, серые глаза, длинные, волнистые светло-русые волосы. Особые приметы: веснушки на лице, родинка на правой щеке, а на левой руке в районе предплечья - шрамы. В день исчезновения Елена была одета в бежевую толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить об этом в МУ МВД России «Сызранское», которое находится на улице Кирова, 7, кабинет 324, или по телефонам: (88464) 35-5052, (88464) 35-50-00, (88464) 33-38-66, 89277797475, либо в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU