«Спартак» представил Соболева в образе великана

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:06:40+03:00

За «Спартак» Соболев будет играть под 77 номером. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

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«Спартак» официально объявил о подписании форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Красно-белые презентовали новичка видео, где Соболев предстает в виде великана. Подпись к видео – «Бери выше».

- Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом, - говорится на сайте «Спартака».

Напомним, вторую часть сезона форвард «КС» проведет в московском клубе на правах аренды. При этом у «Спартака» есть возможность дальнейшего выкупа Александра Соболева.

В первой части этого сезона нападающий самарцев забил 10 голов в 18 матчах. Он второй в гонке бомбардиров РПЛ. За «Спартак» Соболев будет играть под 77 номером.

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ИСТОЧНИК KP.RU