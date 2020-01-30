«Спартак» представил Соболева в образе великана
«Спартак» официально объявил о подписании форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Красно-белые презентовали новичка видео, где Соболев предстает в виде великана. Подпись к видео – «Бери выше».
- Сегодня утром Александр прибыл в Катар на сбор красно-белых, прошел медицинское обследование и подписал контракт с нашим клубом, - говорится на сайте «Спартака».
Напомним, вторую часть сезона форвард «КС» проведет в московском клубе на правах аренды. При этом у «Спартака» есть возможность дальнейшего выкупа Александра Соболева.
В первой части этого сезона нападающий самарцев забил 10 голов в 18 матчах. Он второй в гонке бомбардиров РПЛ. За «Спартак» Соболев будет играть под 77 номером.
Александр Соболев в "Спартаке"."Спартак" представил нового форварда
ИСТОЧНИК KP.RU