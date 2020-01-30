2020-01-30T15:21:24+03:00
Общество

Оплата картой и единый билет: в Самаре запустят специальные шаттлы до станций метро

Гибридные маршруты решили ввести специально для жителей отдаленных районов
Анастасия ФИЛАТОВА
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"М-шаттлы" начнут колесить по Самаре с 3 февраля"М-шаттлы" начнут колесить по Самаре с 3 февраляФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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Общественный транспорт Самары скоро заработает в новом формате. В городе запускают пилотный проект «М-шаттлы», который призван улучшить транспортное сообщение между центральными и отдаленными районами. Он предполагает перевозку пассажиров на автобусах к станциям метро.

- «М-шаттлы» начнут курсировать по городу с понедельника, 3 февраля. В пятницу, 31 января, их протестируют по гибридным маршрутам «автобус-метро-автобус». Также предусматриваются поездки на «М-шаттлах» в форматах «автобус-метро», «метро-автобус», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Пока «М-шаттлы» будут возить пассажиров только к двум станциям метро: «Московская» и «Юнгородок». Эти автобусы будут работать в режиме экспресса - без промежуточных остановок. Отметим, что в этих гибридных перевозках будет действовать единый билет, то есть пассажир будет оплачивать проезд только один раз. Правда, пока платить в «М-шаттлах» можно будет только с помощью транспортных и льготных карт. Их нужно будет приложить к валидатору или предъявить водителю. Стоимость проезда составит 29 рублей. В метро для пассажиров «М-шаттлов» оборудуют отдельные турникеты, к которым нужно будет приложить транспортную карту (повторно плату взимать не будут).

«М-шаттлы» будут работать только в будние дни с 6:30 до 9:30 и с 16:00 до 22:00. Интервал движения составит 10 минут. Всего маршрутов будет четыре:

- М1 – ж/д вокзал (остановка «Железнодорожный вокзал») - станция метро «Московская»;

- М2 – пересечение улиц Владимирской и Пензенской (остановка «Улица Владимирская») - станция метро «Московская»;

- М3 – кинотеатр «Луч» - станция метро «Юнгородок»;

- М4 – Восточный поселок (остановка «Магазин» на Зубчаниновском шоссе) - станция метро «Юнгородок».

Как отмечают в дептрансе, который является автором пилотного проекта, если «М-шаттлы» будут востребованы среди горожан и покажут свою эффективность, то в дальнейшем, возможно, количество маршрутов увеличат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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