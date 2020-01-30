В Самаре преподавательница техникума имени Козлова поставила зачет студенту за подарочный сертификат на 12 тысяч рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:50:34+03:00

За последние две недели это уже третья сотрудница учебного заведения, пойманная на коррупции

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В самарском техникуме, где ранее двоих преподавателей поймали на взятках от студентов, выявили еще одного сотрудника-коррупционера. На этот раз это 39-летняя преподавательница английского языка.

- 29 января сотрудники полиции выявили еще один факт получения взятки сотрудником колледжа. По имеющимся данным, в декабре 2019 года преподаватель получила от студента подарочный сертификат в парфюмерный магазин на 12 тысяч рублей. За это она обещала поставить зачет по дисциплине «Английский язык» без его фактической сдачи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Женщине может грозить до 8 лет лишения свободы. Напомним, что на прошлой неделе правоохранимтели по подозрению в получении взяток в виде денег задержали двоих сотрудников техникума: 33-летнего физрука и 47-летнюю преподавательницу английского языка. Насколько известно, взятками грешили сотрудники СТАПМ имени Д.И. Козлова.

ИСТОЧНИК KP.RU