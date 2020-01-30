В думе Самары сократили количество депутатов

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:25:46+03:00

В новом созыве мест для народных избранников будет меньше

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В устав Самары внесли изменения. Они касаются числа депутатов в городской думе. Их решили сократить с 41 до 37 человек.

- В седьмом созыве думы Самары будет 37 депутатов, избранных из состава райсоветов. Дума сможет осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 25 депутатов. Заседание будет считаться правомочным только в случае присутствия как минимум 19 депутатов, - сообщили в твиттере представители гордумы.

Напомним, с инициативой "проредить" депутатов в декабре прошлого года выступили сами члены думы Самары. Свою идею они представили в губернской думе, депутаты ее одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU