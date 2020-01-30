Самарских автомобилистов вновь призывают не оставлять машины на обочинах дорог

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:41:11+03:00

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В Самаре коммунальщики продолжают бороться со снегом. Работы идут круглосуточно. Так, только за прошедшие сутки улицы Самары убирали 542 единицы техники и 427 рабочих. На полигоны вывезли более 7,5 тысяч тонн снега. В ночь на пятницу, 31 января, дорожники увеличат темпы своей работы.

- Этой ночью очищать территорию, вывозить снег с улиц и обрабатывать дороги и тротуары противогололедными смесями будут 345 спецмашин и 112 дорожных рабочих предприятий «Благоустройство» и «Кедр-1», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистов вновь призывают не оставлять личный транспорт на обочинах или вблизи контейнерных площадок. Это позволит службам благоустройства быстрее и качественнее очищать территорию от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU