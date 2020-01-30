Самарских автомобилистов вновь призывают не оставлять машины на обочинах дорог
В Самаре коммунальщики продолжают бороться со снегом. Работы идут круглосуточно. Так, только за прошедшие сутки улицы Самары убирали 542 единицы техники и 427 рабочих. На полигоны вывезли более 7,5 тысяч тонн снега. В ночь на пятницу, 31 января, дорожники увеличат темпы своей работы.
- Этой ночью очищать территорию, вывозить снег с улиц и обрабатывать дороги и тротуары противогололедными смесями будут 345 спецмашин и 112 дорожных рабочих предприятий «Благоустройство» и «Кедр-1», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Автомобилистов вновь призывают не оставлять личный транспорт на обочинах или вблизи контейнерных площадок. Это позволит службам благоустройства быстрее и качественнее очищать территорию от снега.
ИСТОЧНИК KP.RU