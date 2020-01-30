"Демонстрация спеси!" Самарский депутат требует выгнать из партии крымскую чиновницу, подарившую батон блокадникам
Самарский депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал свое мнение о нашумевшем поздравлении блокадников от крымских чиновников. Напомним, что председатель горсовета Мая Хужина и ее коллеги решили прийти с подарками к ветеранам в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Презентом оказался батон хлеба и медалька... Сами дарительницы нарядились в дорогие шубы, на фотографиях, где их встречают ветераны в домашней одежде, это выглядит очень странно. Поступок чиновников возмутил жителей России. Их эмоции разделил и депутат.
- Созвонился с Сергеем Аксеновым. Он намерен инициировать снятие спикера горсовета Керчи и ее зама. Считаю, что Маю Хужину следует также освободить от должности секретаря местного отделения, - написал Хинштейн в твиттере.
Он назвал поступок чиновниц демонстрацией спеси и неуважения к ветеранам.
Сами чиновницы не поняли, почему мероприятие вызвало такой эффект. Мая Хужина в твиттере написала, что по ее мнению "эти люди не нуждаются в подарках, им нужно человеческое общение, доброта и уважение".
- Только вам вряд ли известно, что это такое, - обратилась она к жительнице Крыма.
Насколько много внимания уделили блокадникам чиновницы во время своего нашумевшего визита, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU