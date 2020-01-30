2020-01-30T16:55:35+03:00
Общество

"Демонстрация спеси!" Самарский депутат требует выгнать из партии крымскую чиновницу, подарившую батон блокадникам

Александр Хинштейн уверен, что поступок женщин в шубах, которые явились к ветеранам с мини-подарками, заслуживает жесткого наказания
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / FacebookМая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook
Изменить размер текста:

Самарский депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал свое мнение о нашумевшем поздравлении блокадников от крымских чиновников. Напомним, что председатель горсовета Мая Хужина и ее коллеги решили прийти с подарками к ветеранам в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Презентом оказался батон хлеба и медалька... Сами дарительницы нарядились в дорогие шубы, на фотографиях, где их встречают ветераны в домашней одежде, это выглядит очень странно. Поступок чиновников возмутил жителей России. Их эмоции разделил и депутат.

- Созвонился с Сергеем Аксеновым. Он намерен инициировать снятие спикера горсовета Керчи и ее зама. Считаю, что Маю Хужину следует также освободить от должности секретаря местного отделения, - написал Хинштейн в твиттере.

Он назвал поступок чиновниц демонстрацией спеси и неуважения к ветеранам.

Сами чиновницы не поняли, почему мероприятие вызвало такой эффект. Мая Хужина в твиттере написала, что по ее мнению "эти люди не нуждаются в подарках, им нужно человеческое общение, доброта и уважение".

- Только вам вряд ли известно, что это такое, - обратилась она к жительнице Крыма.

Насколько много внимания уделили блокадникам чиновницы во время своего нашумевшего визита, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В "Крылья Советов" взяли воспитанника французского "Лиона" Мехди Зеффана
Первый раз с наградами: Самарский "киборг" взял серебро Кубка России по парасноуборду
"Скажем "спасибо" бабушкам и дедам": волонтеры Самарской области поддержали идею вернуть льготы ветеранам
Жителю Самары грозит пять лет тюрьмы за применение насилия к сотруднику Росгвардии
И шиитаки вырастим! Самару накормят грибами собственного производства
"Крылья Советов" готовы подписать контракт с чемпионом Африки
В Тольятти займутся производством вспененных материалов
Депутаты Самарской губдумы избавили Фонд капремонта от дополнительных работ
Слякоть и ветер: синоптики рассказали, какую погоду ждать в Самарской области на выходных
В Самаре рассказали, проник ли страшный китайский коронавирус в регион
"Демонстрация спеси!" Самарский депутат требует выгнать из партии крымскую чиновницу, подарившую батон блокадникам
Житель Отрадного хотел помочь двоим призывникам "откосить" от армии и попал под статью
Самарских автомобилистов вновь призывают не оставлять машины на обочинах дорог
В думе Самары сократили количество депутатов
В Самаре преподавательница техникума имени Козлова поставила зачет студенту за подарочный сертификат на 12 тысяч рублей
Оплата картой и единый билет: в Самаре запустят специальные шаттлы до станций метро
«Спартак» представил Соболева в образе великана
В Самарской области уже седьмой год ищут пропавшую девушку с веснушками на лице
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного снега
Три привычки, которые мы незаметно для себя потеряли благодаря мобильному интернету
Начали монтировать металлоконструкции покрытия: готовность нового ледового Дворца спорта в Самаре составляет 30%
В минтрансе рассказали, почему Северо-Восточная магистраль в Самаре постоянно стоит в пробках
В Самаре к мосту через реку Сок подогнали баржу-площадку для спецтехники
Фурам въезд запрещен: в районе строительства путепровода в Тольятти хотят ограничить движение большегрузов
В Самаре ученые пытаются вылечить зараженный вирусом картофель с помощью магнитного поля
Начальник облГИБДД: "О платных парковках, цифровизации дорог и развязке у ТЦ "Апельсин" узнаю из СМИ"
Отлетели на несколько метров: в Самаре на Дыбенко водитель на "Приоре" сбил мужчину с собакой