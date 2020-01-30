В Самаре рассказали, проник ли страшный китайский коронавирус в регион

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:20:56+03:00

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В Самару пока не приехал ни один человек с коронавирусом. Как рассказали на пресс-конференции в Комсомольской правде - Самара представители Роспотребнадзора, в январе в Курумоч прибыли уже 19 тысяч пассажиров - высокой температуры не было ни у кого из них.

- Пока в регионе не нашли ни одного случая коронавируса. Большинство пассажиров, которых проверили с тепловизором, прибыли из мест отдыха, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, - объяснила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Также она рассказала, что если у человека, которого проверяют тепловизором, обнаружится высокая температура, его изолируют до получения результатов анализов, которые у него немедленно возьмут.

Однако, в Самаре готовы в случае необходимости встретить коронавирус во всеоружии. Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская уточнила, что весь медицинский персонал Самарской области учат работать с коронавирусной инфекцией, которая появилась в Китае в 2019 году. При этом для врачей проводят практические учения.

Как уточнили медики, китайский короновирус передается воздушно-капельным путем при тесном контакте.

- К внешней среде вирус неустойчив, так что от посылок из Китая вряд ли можно заразиться. Но вот от поездок деловых, туристических – любых поездок в Китай сейчас нужно воздержаться до того времени, когда ситуация стабилизуется. Сейчас даже железнодорожное сообщение с Китаем в России закрыли, кроме поезда Пекин-Москва, - напомнила о мерах безопасности Татьяна Сочинская.

Специалисты обратили внимание также, что сейчас в Самарской области наступил традиционный сезонный всплеск гриппа и ОРВИ, за прошлую неделю зафиксировали уже больше 11 тысяч случаев.

- Важно делать прививки каждый год перед началом эпидсезона. Каждый год мы говорим, что вакцина защищает организм не только от гриппа, но и от других вирусов. И такие меры, как мытье рук, режим питания и сна, витамины, ношение защитной маски в публичных местах никогда не будут лишними, - напомнили медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU