2020-01-30T17:53:46+03:00
Общество

Депутаты Самарской губдумы избавили Фонд капремонта от дополнительных работ

Соответствующие поправки уже внесли в региональный закон.
Егор Ткаченко
Поделиться:
В Самаре фонду капремонта разрешат работать меньшеВ Самаре фонду капремонта разрешат работать меньше
Изменить размер текста:

Вчера, 29 января, в Самарской губернской думе обсудили проект капитального ремонта в регионе. Областное правительство обратилось к депутатам с инициативой исключить из программы часть работ. Речь шла о переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, установке коллективных приборов учета, а также об утеплении фасада.

– Такие работы направлены на модернизацию жилищного фонда. Их стоимость слишком высока. К примеру, ремонт крыши обходится где-то в 3200 рублей за 1 квадратный метр, – заявил врио энергетики и ЖКХ Михаил Татаринцев. Соответствующие поправки в закон "О системе капитального ремонта" были приняты депутатами без возражений.

В министерстве ЖКХ рассказали, что сейчас фонд на грани банкротства, и если не предпринять такие шаги, он разорится. При этом жители могут добровольно скинуться больше, чтобы оплатить исключенные из списка работы.

Напомним, что с января жители Самарской области стали больше платить за капремонт. Теперь тариф составляет от 5,67 до 6,54 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В "Крылья Советов" взяли воспитанника французского "Лиона" Мехди Зеффана
Первый раз с наградами: Самарский "киборг" взял серебро Кубка России по парасноуборду
"Скажем "спасибо" бабушкам и дедам": волонтеры Самарской области поддержали идею вернуть льготы ветеранам
Жителю Самары грозит пять лет тюрьмы за применение насилия к сотруднику Росгвардии
И шиитаки вырастим! Самару накормят грибами собственного производства
"Крылья Советов" готовы подписать контракт с чемпионом Африки
В Тольятти займутся производством вспененных материалов
Депутаты Самарской губдумы избавили Фонд капремонта от дополнительных работ
Слякоть и ветер: синоптики рассказали, какую погоду ждать в Самарской области на выходных
В Самаре рассказали, проник ли страшный китайский коронавирус в регион
"Демонстрация спеси!" Самарский депутат требует выгнать из партии крымскую чиновницу, подарившую батон блокадникам
Житель Отрадного хотел помочь двоим призывникам "откосить" от армии и попал под статью
Самарских автомобилистов вновь призывают не оставлять машины на обочинах дорог
В думе Самары сократили количество депутатов
В Самаре преподавательница техникума имени Козлова поставила зачет студенту за подарочный сертификат на 12 тысяч рублей
Оплата картой и единый билет: в Самаре запустят специальные шаттлы до станций метро
«Спартак» представил Соболева в образе великана
В Самарской области уже седьмой год ищут пропавшую девушку с веснушками на лице
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного снега
Три привычки, которые мы незаметно для себя потеряли благодаря мобильному интернету
Начали монтировать металлоконструкции покрытия: готовность нового ледового Дворца спорта в Самаре составляет 30%
В минтрансе рассказали, почему Северо-Восточная магистраль в Самаре постоянно стоит в пробках
В Самаре к мосту через реку Сок подогнали баржу-площадку для спецтехники
Фурам въезд запрещен: в районе строительства путепровода в Тольятти хотят ограничить движение большегрузов
В Самаре ученые пытаются вылечить зараженный вирусом картофель с помощью магнитного поля
Начальник облГИБДД: "О платных парковках, цифровизации дорог и развязке у ТЦ "Апельсин" узнаю из СМИ"
Отлетели на несколько метров: в Самаре на Дыбенко водитель на "Приоре" сбил мужчину с собакой