Депутаты Самарской губдумы избавили Фонд капремонта от дополнительных работ

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:53:46+03:00

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Вчера, 29 января, в Самарской губернской думе обсудили проект капитального ремонта в регионе. Областное правительство обратилось к депутатам с инициативой исключить из программы часть работ. Речь шла о переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, установке коллективных приборов учета, а также об утеплении фасада.

– Такие работы направлены на модернизацию жилищного фонда. Их стоимость слишком высока. К примеру, ремонт крыши обходится где-то в 3200 рублей за 1 квадратный метр, – заявил врио энергетики и ЖКХ Михаил Татаринцев. Соответствующие поправки в закон "О системе капитального ремонта" были приняты депутатами без возражений.

В министерстве ЖКХ рассказали, что сейчас фонд на грани банкротства, и если не предпринять такие шаги, он разорится. При этом жители могут добровольно скинуться больше, чтобы оплатить исключенные из списка работы.

Напомним, что с января жители Самарской области стали больше платить за капремонт. Теперь тариф составляет от 5,67 до 6,54 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU