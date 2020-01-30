2020-01-30T18:53:34+03:00
Общество

В Тольятти займутся производством вспененных материалов

Сейчас территория опережающего развития насчитывает 75 компаний
Егор Ткаченко
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В Тольятти появился новый резидент особой зоныВ Тольятти появился новый резидент особой зоны
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ТОСЭР "Тольятти" обзавелся новым резидентом. Им стала компания, производящая вспененные материалы. "Пенотерм-Поволжье привлечет в качестве инвестиций порядка 383 миллионов рублей, а также обеспечит 44 новых рабочих места. Они будут получать около 45 тысяч рублей в месяц.

– Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона в целом, – сказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Таким образом, ТОСЭР "Тольятти" насчитывает 75 резидентов - это наибольшее количество среди моногородов России. На сегодняшний день инвестировано более 9,7 млрд рублей и создано 4100 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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