В Тольятти займутся производством вспененных материалов
ТОСЭР "Тольятти" обзавелся новым резидентом. Им стала компания, производящая вспененные материалы. "Пенотерм-Поволжье привлечет в качестве инвестиций порядка 383 миллионов рублей, а также обеспечит 44 новых рабочих места. Они будут получать около 45 тысяч рублей в месяц.
– Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона в целом, – сказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.
Таким образом, ТОСЭР "Тольятти" насчитывает 75 резидентов - это наибольшее количество среди моногородов России. На сегодняшний день инвестировано более 9,7 млрд рублей и создано 4100 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU