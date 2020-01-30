В Тольятти займутся производством вспененных материалов

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

ТОСЭР "Тольятти" обзавелся новым резидентом. Им стала компания, производящая вспененные материалы. "Пенотерм-Поволжье привлечет в качестве инвестиций порядка 383 миллионов рублей, а также обеспечит 44 новых рабочих места. Они будут получать около 45 тысяч рублей в месяц.

– Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона в целом, – сказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Таким образом, ТОСЭР "Тольятти" насчитывает 75 резидентов - это наибольшее количество среди моногородов России. На сегодняшний день инвестировано более 9,7 млрд рублей и создано 4100 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU