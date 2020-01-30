2020-01-30T19:16:46+03:00
Общество

Жителю Самары грозит пять лет тюрьмы за применение насилия к сотруднику Росгвардии

В декабре прошлого года подозреваемый написал явку с повинной
Егор Ткаченко
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В Самаре обидчику росгвардейца грозит тюрьмаВ Самаре обидчику росгвардейца грозит тюрьмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Невероятная погоня произошла в Самаре в феврале 2019 года. 32-летний мужчина скрывался от правоохранительных органов во дворе дома № 135 по Московскому шоссе на своей иномарке. Сдавая назад, он умышленно ударил водительской дверью и зеркалом сотрудника Росгвардии. От удара тот упал, а нарушитель продолжил движение.

Спустя некоторое время "гонщик" совершил еще одно ДТП: на сей раз пострадал "Газель". После этого мужчина скрылся от преследователей на своих двоих.

– В декабре ранее судимый за вымогательство с применением насилия подозреваемый написал явку с повинной. На него заведено дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы. Дело рассмотрит Промышленный районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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