Жителю Самары грозит пять лет тюрьмы за применение насилия к сотруднику Росгвардии

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:16:46+03:00

В декабре прошлого года подозреваемый написал явку с повинной

Изменить размер текста: A A

Невероятная погоня произошла в Самаре в феврале 2019 года. 32-летний мужчина скрывался от правоохранительных органов во дворе дома № 135 по Московскому шоссе на своей иномарке. Сдавая назад, он умышленно ударил водительской дверью и зеркалом сотрудника Росгвардии. От удара тот упал, а нарушитель продолжил движение.

Спустя некоторое время "гонщик" совершил еще одно ДТП: на сей раз пострадал "Газель". После этого мужчина скрылся от преследователей на своих двоих.

– В декабре ранее судимый за вымогательство с применением насилия подозреваемый написал явку с повинной. На него заведено дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы. Дело рассмотрит Промышленный районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU