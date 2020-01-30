"Скажем "спасибо" бабушкам и дедам": волонтеры Самарской области поддержали идею вернуть льготы ветеранам

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:32:07+03:00

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Ветеранам труда и труженникам тыла могут вернуть льготы, которые отменили в начале 2017 года. С подобным предложением к губернатору Дмитрию Азарову обратилась председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов Лидия Дубаева. На это предполагается потратить деньги правительственного гранта, который область получила за эффективную работу органов власти. Речь идет о 1,5 млрд рублей.

Дмитрий Азаров инициативу поддержал, но сказал, что необходимо посоветоваться с жителями региона. Обсуждение начнется в ближайшее время, а сейчас идею одобрили представители волонтерских организаций.

- Безусловно, посоветоваться с людьми нужно, но больше чем уверен, что все граждане поддержат эту инициативу, ведь именно благодаря ветеранам мы в принципе сегодня можем это обсуждать, - считает руководитель Волонтерского центра "Помощь" Самарского государственного университета им. Королева Николай Гуреев. Волонтер Анна Петрунина отметила, что и у нее, как у любого жителя региона, есть бабушки и дедушки.

- Хотелось бы, чтобы сейчас у них была возможность спокойно отдыхать, получая отдачу от государства, - уточнила она.

Волонтеры согласны и с идеей присвоить Самаре звание "Город трудовой доблести". Это позволит увековечить память о героизме труженников тыла. Инициативу о присвоении такого звания высказал президент Владимир Путин, он в декабре внес в Думу законопроект об этом. Губернатор Дмитрий Азаров считает, что именно Самара должна стать одним из первых городов, которые получат такой знак.

ИСТОЧНИК KP.RU