"Они гнали его до подъезда": в Тольятти стая собак чуть не разорвала ребенка около школы

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:02:46+03:00

Бездомные псы уже не первый раз нападают на детей в Тольятти

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В Тольятти стая диких собак набросилась на ребенка, мирно игравшего в снегу на площадке около школы. Видеозапись появилась в социальных сетях. Сначала на ней видно, как по двору бегает около пяти собак, потом они дружно рванули к ребенку, и что-то делавшему около сугроба. Мальчишка сильно испугался и побежал, собаки восприняли это как вызов и рванули за ним. К счастью, ребенок успел добежать до машин у дома, спрятаться за ними, а потом забежать в подъезд. В этот раз обошлось без вреда для здоровья. А вот в декабре стая бездомных собак покусала девочку, все на той же Гидротехнической улице.

Комментаторы, обсуждая видео, не сошлись во мнениях. Кто-то решил, что мальчик сам дразнил собак и они не собирались его обидеть. Но большинство тольяттинцев представили, что на месте ребенка мог оказаться их сын или дочь.

- Дорогие товарищи зоозащитники завтра со своими детьми приглашаем вас на гидротехническая 22 все кто тут защищают собак. Приезжайте и оставляйте детишек своих поиграть в этом дворе. Может, когда заберёте своё искусанное чадо, по-другому заговорите, - предлагает Антон Чистяков.

КП-Самара уже писала о том, насколько страшная ситуация сложилась в Тольятти: бездомные собаки терроризируют улицы. Жители просят власти решить проблему. Правда, точного мнения, кто виноват и что делать с псами нет. Находятся люди, которые призывают уничтожать собак, но зоозащитники вступаются за них. При этом непонятно, куда же девать бездомных животных - мест в приютах тоже нет.

Напомним, что 29 января самарские депутаты приняли закон, запрещающий отстреливать диких собак. С такой инициативой выступил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU