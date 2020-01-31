В двух больницах в Сызрани объявили карантин

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:11:32+03:00

Другие медицинские учреждения города сейчас также готовы к карантину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Их закрыли для посещения родственников

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В Сызрани в двух больницах объявили карантин – в ЦГБ и горбольнице №2. Их закрыли для посещения родственниками с 29 января. Все из-за гриппа и респираторно-вирусных инфекций, сообщает портал «Маленькая Сызрань».

- Это вызвано, как рассказали в лечебных учреждениях, возросшей опасностью заражения простудными заболеваниями пациентов. Поэтому в двух больницах Сызрани уже введены ограничительные меры, призванные максимально уменьшить контакт ослабленных болезнями пациентов с родственниками, - отмечает издание.

Другие медицинские учреждения сейчас также готовы к карантину.

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ИСТОЧНИК KP.RU