Загорелись провода? В Самаре на ул.Ново-Садовой трамваи встали в получасовую пробку
Вечером 31 января самарцам, пытающимся уехать в час пик на трамвае, пришлось долго прождать на остановке. На ул. Ново-Садовой, напротив КРЦ «Звезда», заискрили провода, и трамваи встали.
- ТРК «Звезда», напротив горят повода. Все, трамваи в Самаре опять встали, - написал в соцсетях очевидец Николай Майоров.
В городском трамвайно-троллейбусном управлении факт ЧП подтвердили, но заверили - ничего страшного не произошло.
- Была неисправность по контактной сети, на нее упал посторонний провод, - объяснил руководитель ТТУ Михаил Ефремов. – Трамваи стояли 30 минут.
В настоящее время аварийная служба устранила неисправность, движение трамваев полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU