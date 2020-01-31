Загорелись провода? В Самаре на ул.Ново-Садовой трамваи встали в получасовую пробку

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:43:50+03:00

Самарцам пришлось долго прождать, пока восстановят движение трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оказалось, что в происшествии виноват упавший на контактную сеть посторонний провод

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Вечером 31 января самарцам, пытающимся уехать в час пик на трамвае, пришлось долго прождать на остановке. На ул. Ново-Садовой, напротив КРЦ «Звезда», заискрили провода, и трамваи встали.

- ТРК «Звезда», напротив горят повода. Все, трамваи в Самаре опять встали, - написал в соцсетях очевидец Николай Майоров.

В городском трамвайно-троллейбусном управлении факт ЧП подтвердили, но заверили - ничего страшного не произошло.

- Была неисправность по контактной сети, на нее упал посторонний провод, - объяснил руководитель ТТУ Михаил Ефремов. – Трамваи стояли 30 минут.

В настоящее время аварийная служба устранила неисправность, движение трамваев полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU