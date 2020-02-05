В Тольятти наказали компанию, которая названивала мужчине и требовала вернуть чужой долг

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:36:04+03:00

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В Тольятти приставы привлекли к ответственности кредиторов, которые замучили звонками местного жителя. Микрокредитная компания, которую уже исключили из соответствующего реестра, требовала от мужчины вернуть чужой долг.

- Тольяттинец рассказал, что его одолевала звонками некая компания, название которой ему так и не назвали. Сотрудники организации в грубой форме требовали возврата долга, который накопил не сам мужчина, а сын его знакомого, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы выяснили, в какой фирме должник взял кредит, и связались с ней. Сотрудники компании заявили, что не звонили мужчине. Однако приставы все перепроверили и установили, что звонками тольяттинцу надоедали именно они. Звонили с незарегистрированного на фирму номера, при этом грубили и нецензурно выражались. В отношении организации составили протокол. Суд назначил бывшей микрофинансовой компании штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU