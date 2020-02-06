Покушал перед арестом: в Самарской области мужчина украл у знакомой пакет гречки и приправу
В Хворостянском районе Самарской области произошел необычное гастрономическое преступление. Местный житель украл у своей знакомой пакет гречки и пачку приправы. Женщина не растерялась и вызвала участкового. Любителя «вкусного» воровства приговорили к обязательным работам на 20 часов.
– К исполнению наказания подсудимый так и не приступил. Это вынудило приставов привлечь его к ответственности за уклонение, – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.
Суд отправил мужчину под арест на 10 суток. После этого ему предстоит отработать положенный срок на благо родного поселка.
ИСТОЧНИК KP.RU