2020-02-06T15:30:37+03:00
Спорт

Новичок «Крыльев» Иванов: Радимов сказал, что команда «под меня»

Футболист будет выступать за самарцев на правах аренды
Владислав КИРСАНОВ
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За КС Иванов будет выступать под 30 номеромЗа КС Иванов будет выступать под 30 номеромФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Иванов прокомментировал свой переход в стан волжан. Игрок перешел в «КС» на правах аренды из «Зенита» с последующим правом выкупа.

– Владислав Радимов (экс-игрок «Крыльев Советов» в 2001-2002 годах – прим. ред) посоветовал перейти, сказал, что команда «под меня». Ребята все очень хорошие, все помогают освоиться. С Миодрагом Божовичем тоже поговорили: он подсказывает, если что-то не так, поддерживает, – сказал футболист.

Также Иванов отметил, что больше всех общается с Егором Голенковым, а из своих новых партнеров ранее знал Александра Анюкова и Максима Карпова.

«Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. 8 февраля команда проведет два контрольных матча против «Нефтехимика» и датского клуба «Раннерс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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