Будет клев, будет и улов: рядом с Обшаровкой мужчина незаконно порыбачил на 25 тысяч рублей
Теперь злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы
Злоумышленником оказался 35-летний житель Октябрьска ФОТО: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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Сотрудники Сызранского линейного отделения МВД России на транспорте пресекли незаконную рыбалку. Браконьер установил сети в 30 метрах от берега акватории реки Волги напротив села Обшаровка Приволжского района Самарской области.
– Правонарушителем оказался 35-летний житель Октябрьска, против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», – сообщили правоохранители.
Максимальное наказание за данное нарушение – лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU