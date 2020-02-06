Будет клев, будет и улов: рядом с Обшаровкой мужчина незаконно порыбачил на 25 тысяч рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:38:25+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы

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Сотрудники Сызранского линейного отделения МВД России на транспорте пресекли незаконную рыбалку. Браконьер установил сети в 30 метрах от берега акватории реки Волги напротив села Обшаровка Приволжского района Самарской области.

– Правонарушителем оказался 35-летний житель Октябрьска, против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», – сообщили правоохранители.

Максимальное наказание за данное нарушение – лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU