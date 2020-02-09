«Лада» обыграла датский «Хернинг-Икаст» в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:13:33+03:00

Выйдут ли тольяттинки в плей-офф, решится в матче немецкого «Битигхайма» и норвежского «Сторхамара»

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Гандболистки «Лады» одержали победу в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ. В воскресенье, 9 февраля, тольяттинки одолели в Дании клуб «Хернинг-Икаст» 38:28. Теперь судьба плей-офф для «Лады» определится в противостоянии двух других коллективов группы - немецкого «Битигхайма» и норвежского «Сторхамара».

- Убедительный успех, достигнутый в Центральной Ютландии, позволил тольяттинкам укрепить надежды на выход из группы. Но случится это лишь в том случае, если немецкий «Битигхайм», уже потерявший все шансы на попадание в четвертьфинал, у себя дома сегодня одолеет норвежский «Сторхамар», - объяснили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Матч между немками и норвежками начнется в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU