Директор самарского филиала Третьяковки рассказал, как идет реставрация Фабрики кухни

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:16:44+03:00

Завершить реставрацию в здании Фабрики кухни планируют к 2020 году. Фото: twitter.com/m_savchenko.

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Директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко рассказал, как идут работы по реставрации Фабрики кухни, где и расположится музей.

- В данный момент на объекте работает 37 человек в две смены, установлены леса по фасаду, внутри здания происходит пескоструйная обработка стен и перекрытий для очистки их от старой штукатурки и последующего усиления, - написал Савченко в своем твиттере. Сообщение директор самарского филиала Третьяковки дополнил фотографиями.

Напомним, в самарском филиале Третьяковская галерея планирует разместить свои основные фонды 20 века. Завершить реставрацию в здании Фабрики кухни, которое имеет форму серпа и молота, планируют к 2022 году. К этому времени собираются и открыть филиал музея.

ИСТОЧНИК KP.RU