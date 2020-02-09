Директор самарского филиала Третьяковки рассказал, как идет реставрация Фабрики кухни
Директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко рассказал, как идут работы по реставрации Фабрики кухни, где и расположится музей.
- В данный момент на объекте работает 37 человек в две смены, установлены леса по фасаду, внутри здания происходит пескоструйная обработка стен и перекрытий для очистки их от старой штукатурки и последующего усиления, - написал Савченко в своем твиттере. Сообщение директор самарского филиала Третьяковки дополнил фотографиями.
Напомним, в самарском филиале Третьяковская галерея планирует разместить свои основные фонды 20 века. Завершить реставрацию в здании Фабрики кухни, которое имеет форму серпа и молота, планируют к 2022 году. К этому времени собираются и открыть филиал музея.
ИСТОЧНИК KP.RU