В Тольятти продавец аксессуаров для сотовых телефонов пытался дать взятку полицейскому

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:47:55+03:00

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В Тольятти задержали еще одного местного жителя, который пытался подкупить полицейского. Мужчина 1980 года рождения предлагал оперуполномоченному ОЭБиПК 20 тысяч рублей, но тот отказался.

- Установлено, что мужчина предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение за прекращение проверки по факту продажи аксессуаров для сотовых телефонов с незаконным использования средств индивидуализации товаров, также за не изъятие товарно-материальных ценностей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину задержали. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Сейчас правоохранители продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU