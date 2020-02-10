В Тольятти местные компании поблагодарили за украшение города к Новому году
В мэрии Тольятти в понедельник, 10 февраля, чествовали компании, которые приняли участие в новогоднем украшении города. В их число вошла ГК «ЭкоВоз». Первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка лично вручил директору организации по социальным вопросам Алене Душковой благодарственную грамоту.
- Невозможно совершить прорыв в благоустройстве и оформлении города без активного участия местных организаций. И мы благодарны руководителям и коллективам предприятий за активное содействие в праздничном оформлении города. Очень надеемся, что наши партнерские отношения будут развиваться и дальше, - сказал на аппаратном совещании в мэрии Игорь Ладыка.
Гендиректор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков поблагодарил за то, что их отметили за проделанную работу, а также рассказал, что у них есть еще много планов по реализации новых проектов. Добавим, что компания принимает активное участие и в озеленении Тольятти, а также в уборке города и в восстановлении лесов.
ИСТОЧНИК KP.RU