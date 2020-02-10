В Тольятти местные компании поблагодарили за украшение города к Новому году

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:24:08+03:00

Компания "ЭкоВоз" вошла в число тех, кто получил похвалу за свой вклад в украшение города

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В мэрии Тольятти в понедельник, 10 февраля, чествовали компании, которые приняли участие в новогоднем украшении города. В их число вошла ГК «ЭкоВоз». Первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка лично вручил директору организации по социальным вопросам Алене Душковой благодарственную грамоту.

- Невозможно совершить прорыв в благоустройстве и оформлении города без активного участия местных организаций. И мы благодарны руководителям и коллективам предприятий за активное содействие в праздничном оформлении города. Очень надеемся, что наши партнерские отношения будут развиваться и дальше, - сказал на аппаратном совещании в мэрии Игорь Ладыка.

Гендиректор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков поблагодарил за то, что их отметили за проделанную работу, а также рассказал, что у них есть еще много планов по реализации новых проектов. Добавим, что компания принимает активное участие и в озеленении Тольятти, а также в уборке города и в восстановлении лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU