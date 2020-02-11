2020-02-11T10:09:35+03:00
Спорт

Семь шайб в чужие ворота: ЦСК ВВС разгромно победил команду из Китая

Матч, который должен был пройти в Поднебесной, был сыгран в Самаре
Владислав КИРСАНОВ
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Следующий матч самарская команда также проведет против клуба из Китая ФОТО: пресс-служба ЦСК ВВССледующий матч самарская команда также проведет против клуба из Китая ФОТО: пресс-служба ЦСК ВВС
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В понедельник, 10 февраля, состоялся очередной матч Высшей хоккейной лиги, в рамках которого китайский «Ценг Тоу» принимал ЦСК ВВС. Этот поединок для самарцев должен был пройти на выезде, однако из-за эпидемиологической ситуации в Поднебесной - сейчас там борются с коронавирусом, игру перенесли в столицу 63-го региона.

– Встреча завершилась крупной победой «летчиков» со счетом 7:3. Голами отметились Юнашев, Свинцицкий, Степаненко, дважды Хисамутдинов и дважды Сарваров, – говорится в сообщении пресс-службы ЦСК ВВС.

Следующий матч тоже пройдет в Самаре и будет для игроков ЦСК ВВС «выездным». Соперником станет также китайский клуб КРС БСУ из Пекина. Игра пройдет в среду, 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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