2020-02-11T10:35:53+03:00
Общество

В 2020 году самарцы могут получить единые квитанции за ЖКХ

Правда, эксперты говорят, что нормативной базы для этого решения сегодня нет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители хотели бы платить за все по одной квитанции, но пока непонятно, как это сделатьЖители хотели бы платить за все по одной квитанции, но пока непонятно, как это сделатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Создание единой квитанции на услуги ЖКХ обсудили на оперативном совещании под председательством вице-губернатора Виктора Кудряшова. Эта идея озвучивалась уже не раз, но теперь, кажется, появились конкретные шаги к ее воплощению: власти утверждают, что уже в марте определят модель центра и его оператора.

Напомним, речь идет о создании единого расчетного центра, он объединил бы все организации, которые представляют услуги по ресурсоснабжению. Но по мнению экспертов сделать все быстро не получится.

- Мы уже получили отрицательный отзыв от правительства России по этой идее. Попытка создания Единого центра уже была, но успехом не увенчалась. И сложность в том, чтобы создать единую областную базу жителей, данных. У каждой организации она своя и не факт, что получится собрать все воедино. Для того, чтобы не было сложностей, нужны четкие нормативные документы, нужно, чтобы все было прописано в федеральном законодательстве. Пока что непонятно, как это будет сделано, - прокомментировал инициативу руководитель Центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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