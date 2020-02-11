В 2020 году самарцы могут получить единые квитанции за ЖКХ
Создание единой квитанции на услуги ЖКХ обсудили на оперативном совещании под председательством вице-губернатора Виктора Кудряшова. Эта идея озвучивалась уже не раз, но теперь, кажется, появились конкретные шаги к ее воплощению: власти утверждают, что уже в марте определят модель центра и его оператора.
Напомним, речь идет о создании единого расчетного центра, он объединил бы все организации, которые представляют услуги по ресурсоснабжению. Но по мнению экспертов сделать все быстро не получится.
- Мы уже получили отрицательный отзыв от правительства России по этой идее. Попытка создания Единого центра уже была, но успехом не увенчалась. И сложность в том, чтобы создать единую областную базу жителей, данных. У каждой организации она своя и не факт, что получится собрать все воедино. Для того, чтобы не было сложностей, нужны четкие нормативные документы, нужно, чтобы все было прописано в федеральном законодательстве. Пока что непонятно, как это будет сделано, - прокомментировал инициативу руководитель Центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских.
ИСТОЧНИК KP.RU