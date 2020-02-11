2020-02-11T15:43:39+03:00
Общество

Приглашаем на международную научно-техническую конференцию «BatteryInnovation 2020»

Организаторами Конференции выступают АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций» при поддержке Правительства Самарской области
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Приглашаем на международную научно-техническую конференцию «BatteryInnovation 2020»Приглашаем на международную научно-техническую конференцию «BatteryInnovation 2020»
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13 февраля 2020 года в 9.00 в технопарке «Жигулевская долина» (г. Тольятти) начинает работу II ежегодная международная научно-техническая конференция «BatteryInnovation 2020» - первое в России ежегодное специализированное мероприятие, направленное на развитие производства, науки, технологий и инжиниринга в сфере источников тока и систем накопления энергии.

Организаторами Конференции выступают АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций» при поддержке Правительства Самарской области.

В насыщенной деловой программе Конференции примут участие российские и зарубежные эксперты (Бельгия, Австрия, Германия, Болгария, Беларусь), предприятия-производители химических источников тока, научные и инжиниринговые центры, образовательные учреждения, федеральные и региональные органы власти. Кроме того, будут подведены итоги конкурса научных работ среди молодых ученых и студентов «Разработчик прорывных технологий химических источников тока».

Приглашаем принять участие в работе II ежегодной международной научно-технической конференции «BatteryInnovation 2020» и узнать из первых рук информацию о трендах развития рынка автопроизводителей, инновационных разработках, возможностях использования господдержки для бизнеса и других интересных направлениях.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Конференции http://akom.su/sites/bi/.

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