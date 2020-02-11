В Самаре бесхозный пакет «вывел» на улицу 300 человек из ТЦ на Льва Толстого

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:50:02+03:00

Полицейские проверили подозрительную находку, но ничего опасного в ней не обнаружили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Днем во вторник, 11 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там в торгово-офисном центре на улице Льва Толстого, 135 нашли подозрительный пакет. Из здания сразу же эвакуировали всех людей.

Как сообщили в облГлавке, на место происшествия выезжали экстренные службы города. Всего из торгово-офисного центра вывели 300 человек. Специалисты проверили находку и ничего опасного в ней не нашли.

По предварительным данным, в пакете находился мусор. После завершения всех необходимых работ людям разрешили вернуться в здание и ТЦ возобновил свою работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU