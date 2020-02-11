В Самаре бесхозный пакет «вывел» на улицу 300 человек из ТЦ на Льва Толстого
Днем во вторник, 11 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там в торгово-офисном центре на улице Льва Толстого, 135 нашли подозрительный пакет. Из здания сразу же эвакуировали всех людей.
Как сообщили в облГлавке, на место происшествия выезжали экстренные службы города. Всего из торгово-офисного центра вывели 300 человек. Специалисты проверили находку и ничего опасного в ней не нашли.
По предварительным данным, в пакете находился мусор. После завершения всех необходимых работ людям разрешили вернуться в здание и ТЦ возобновил свою работу в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU