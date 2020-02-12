Хватит пить: в Тольятти закрыли восемь пивных магазинов
Прокуратура Автозаводского района Тольятти прекратила деятельность восьми пивных магазинов. Эти меры должны повысить эффективность регулирования алкогольного рынка, а также снизить уровень потребления спиртного.
– Речь идет о торговых точках на бульваре Баумана 5, бульваре Приморском, 43, на улицах Революционной, 60а, Полякова, 30, Полякова, 26, на проспекте Московском, 51б, Свердлова, 49а, Свердлова, 24а, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
Все пивные располагались в непосредственной близости от медицинских учреждений, а также на остановках общественного транспорта, что является нарушением.
ИСТОЧНИК KP.RU