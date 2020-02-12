2020-02-12T09:20:31+03:00
Общество

Хватит пить: в Тольятти закрыли восемь пивных магазинов

Они располагались вблизи медицинских учреждений и рядом с остановками
Владислав КИРСАНОВ
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Такие меры должны повысить эффективность алкогольного рынкаТакие меры должны повысить эффективность алкогольного рынкаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти прекратила деятельность восьми пивных магазинов. Эти меры должны повысить эффективность регулирования алкогольного рынка, а также снизить уровень потребления спиртного.

– Речь идет о торговых точках на бульваре Баумана 5, бульваре Приморском, 43, на улицах Революционной, 60а, Полякова, 30, Полякова, 26, на проспекте Московском, 51б, Свердлова, 49а, Свердлова, 24а, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Все пивные располагались в непосредственной близости от медицинских учреждений, а также на остановках общественного транспорта, что является нарушением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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