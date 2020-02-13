2020-02-13T09:35:12+03:00
Общество

Современное решение: в жигулевском магазине парень показал скриншот чека, но покупки не оплатил

Теперь 21-летнему мошеннику грозит до двух лет заключения
Владислав КИРСАНОВ
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Ущерб от действий злоумышленника составил около 3 тысяч рублейУщерб от действий злоумышленника составил около 3 тысяч рублейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На одном из рынков Жигулевска произошла кража продуктов. Молодой человек пришел в торговую точку и накупил продовольствия на более чем 3 тысячи рублей. В его корзине оказались несколько видов колбасы, сыр, икра и другие деликатесы. Придя на кассу, он решил совершить оплату с помощью своего смартфона. Парень показал продавцу на экране фотографию чека об оплате. Продавщице же не пришло никакого подтверждения.

– Злоумышленник уверил, что деньги скоро поступят, после чего ушел. Так и не получив средства на банковскую карту, кассирша через несколько дней обратилась за помощью в полицию, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Был составлен фоторобот подозреваемого. Среди прочих у него нашлась отличительная черта: мелированные волосы. Задержанным оказался 21-летний безработный местный житель. Он полностью признал свою вину, к тому же ранее парень уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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