В Тольятти в пятиэтажке на бульваре Королева полыхала квартира
На тушение пламени у пожарных ушло чуть больше 10 минут
Фото: Олег Махмутов / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Днем в субботу, 15 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Загорелась квартира на 3 этаже дома № 9 на бульваре Королева.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:38. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. В квартире на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работали 20 человек и несколько спецмашин. Пожарные локализовали возгорание в 14:51, а полностью потушили спустя минуту. Информации о пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
ИСТОЧНИК KP.RU