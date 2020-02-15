В Тольятти в пятиэтажке на бульваре Королева полыхала квартира

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:34:46+03:00

На тушение пламени у пожарных ушло чуть больше 10 минут

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Днем в субботу, 15 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Загорелась квартира на 3 этаже дома № 9 на бульваре Королева.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14:38. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. В квартире на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 20 человек и несколько спецмашин. Пожарные локализовали возгорание в 14:51, а полностью потушили спустя минуту. Информации о пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU