«Сбрасывают грязь на песок»: самарцы возмутились уборкой снега на набережной Волги

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:43:18+03:00

Мэр города призвала ответственное за эту территорию предприятие разобраться в ситуации [видео]

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Самарская набережная продолжает вызывать недовольство среди горожан. Сначала жители города пожаловались на ее слишком грязный вид, а теперь заметили, что наледь, которую службы благоустройства, посыпали реагентами и песком, сбрасывают на пляжный песок.

- На каком основании всю грязь после уборки снега с набережной скидывают на песок?! На спуске улицы Льва Толстого, - обратилась в твиттере к чиновникам одна из жительниц города, предоставив в качестве доказательства своих слов видео.

По словам других горожан, такое происходит на протяжении всей набережной, в том числе и на Ленинградском спуске. В МП «Самарская набережная» пока с точным ответом не определились. В одной ветке сообщений они заявили, что это не грязь, а песок, в другой же утверждают, что сбрасывали лед и что работы эти уже остановили. В ситуацию вмешалась глава города Елена Лапушкина.

- Это недопустимо! Срочно разберитесь со своими сотрудниками и доложите! - написала мэр в твиттере.

В МП «Самарская набережная» заверили, что обязательно разберутся в произошедшем.

В Самаре снег и наледь с набережной скидывают на пляжный песок.Видео: Мария Щепкова

ИСТОЧНИК KP.RU