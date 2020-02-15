«Сбрасывают грязь на песок»: самарцы возмутились уборкой снега на набережной Волги
Самарская набережная продолжает вызывать недовольство среди горожан. Сначала жители города пожаловались на ее слишком грязный вид, а теперь заметили, что наледь, которую службы благоустройства, посыпали реагентами и песком, сбрасывают на пляжный песок.
- На каком основании всю грязь после уборки снега с набережной скидывают на песок?! На спуске улицы Льва Толстого, - обратилась в твиттере к чиновникам одна из жительниц города, предоставив в качестве доказательства своих слов видео.
По словам других горожан, такое происходит на протяжении всей набережной, в том числе и на Ленинградском спуске. В МП «Самарская набережная» пока с точным ответом не определились. В одной ветке сообщений они заявили, что это не грязь, а песок, в другой же утверждают, что сбрасывали лед и что работы эти уже остановили. В ситуацию вмешалась глава города Елена Лапушкина.
- Это недопустимо! Срочно разберитесь со своими сотрудниками и доложите! - написала мэр в твиттере.
В МП «Самарская набережная» заверили, что обязательно разберутся в произошедшем.
В Самаре снег и наледь с набережной скидывают на пляжный песок.Видео: Мария Щепкова
ИСТОЧНИК KP.RU