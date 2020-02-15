Опять неудача: волейбольная «Нова» в домашнем матче всухую проиграла казанскому «Зениту»
В субботу, 15 февраля, в Новокуйбышевске прошел матч 18 тура чемпионата России по волейболу. Местная «Нова», которая, к сожалению, является аутсайдером турнира, принимала казанский «Зенит». И в этой игре команде из Самарской области не удалось одержать верх.
«Нова» проиграла гостям всухую. В первом сете новокуйбышевская команда уступила со счетом 15:25, во втором — 16:25, а в третьем, хоть и вплотную приблизилась к сопернику, но тоже уступила — 23:25. В итоге победа «Зенита» - 0:3.
Отметим, что сейчас «Нова» находится на 14 месте турнирной таблицы. Следующим ее соперником станет команда «ЮГРА-САМОТЛОР». Матч пройдет 22 февраля в Нижневартовске.
ИСТОЧНИК KP.RU