2020-02-15T21:50:43+03:00
Общество

Мэрия официально утвердила заезд трамваев № 24к и 25 к «Самара Арене»

Чиновники внесли соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь к "Самара Арене" заворачивают 6 трамвайных маршрутовТеперь к "Самара Арене" заворачивают 6 трамвайных маршрутовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вновь внесли изменения в реестр муниципальных маршрутов. Теперь там официально числятся измененные маршруты трамваев № 24к и 25, которые с недавних пор начали заворачивать к стадиону «Самара Арена».

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, трамвай № 24к, который раньше курсировал от Костромского переулка до 15-го микрорайона, теперь будет иметь конечную остановку «Стадион «Самара Арена». По этому направлению будут ездить четыре больших трамвая.

Что касается трамвая № 25, маршрут которого пролегает от Безымянской ТЭЦ до Барбошиной поляны, то он теперь будет делать крюк — заворачивать в сторону стадиона. По этому направлению будут курсировать 10 больших трамваев.

Напомним, что раньше до «Самара Арены» ездили только трамваи № 7, 11 и 12, потом к ним добавили маршрут № 5. В конце декабря 2019 года рабочие закончили обустройство нового «правого» поворота для трамваев на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Благодаря этому стало возможно запустить другие маршруты трамваев — со стороны 15-го микрорайона. Так, с 31 декабря к «Самара Арене» начал поворачивать трамвай № 25, а с 9 января — трамвай № 24к.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мэрия официально утвердила заезд трамваев № 24к и 25 к «Самара Арене»
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