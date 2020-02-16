Сызранцам придется притормозить: в городе появятся 150 «лежачих полицейских»
На минувшей неделе городская дума Сызрани утвердила дополнительные расходы в местный бюджет. Часть из них должна будет заставить местных автомобилистов не гонять по улицам города. Для этого сызранские власти закупят 150 так называемых «лежачих полицейских». Об этом пишет портал «КТВ-Луч».
Препятствия для принудительного ограничения скорости планируется закупить в этом году. Они будут изготовлены из высокопрочной резины и будут крепиться к асфальтовому покрытию дорог при помощи армированных шайб и анкеров. Часть эти «лежачих полицейских» водители смогут распознать даже в ночное время суток, поскольку они будут оснащены световозвращающими элементами.
Обновка обойдется городской казне в 160,5 тысяч рублей. Вместе с тем на зимнее содержание дорог и тротуаров Сызрани «добавили» еще более 25 млн рублей
ИСТОЧНИК KP.RU