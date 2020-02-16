2020-02-16T09:49:34+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ночном столкновении «Нивы» и такси в Самаре

Водитель отечественного авто был пьян
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В ночь с субботы на воскресенье, 16 февраля в 00:05 на перекрестке улиц Краснодонской и Ставропольской произошла сильная авария, в которой пострадали пять человек. Там столкнулись автомобиль «Нива» и Renault Logan с логотипами службы такси.

По предварительным данным ДТП случилось по вине 30-летнего водителя водителя ВАЗ-21213. Он двигался по улице Краснодонской со стороны Юных Пионеров в направлении Нагорный. В районе дома № 67 по Краснодонской на перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге водитель отечественного авто не уступил дорогу транспортному средству приближающимся по главной дороге и влетел в Renault Logan из службы такси.

48-летний водитель такси выполнял заказ и ехал в направлении проспекта Кирова.. В его машине были пассажиры. Двое из них пострадали. Также травмы в результате этого ДТП получили два пассажира «Нивы» и ее водитель. Все они были доставлены в одну из городских больниц.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, у водителя автомобиля ВАЗ-21213 было выявлено алкогольное опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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