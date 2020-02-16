2020-02-16T10:54:49+03:00
Общество

Ушла из жизни бывший министр труда Самарской области Галина Светкина

Ее называли "Главной защитницей губернии"
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: сайт Самарской Губернской думыФото: сайт Самарской Губернской думы
Изменить размер текста:

В субботу, 15 февраля, скончалась бывший депутат Самарской губернской думы и экс-минристр труда и социальной защиты губернии Галина Светкина. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Галина Дмитриевна Светкина умерла на 72-году жизни. Отмечается, что за свою трудовую карьеру она очень много сделала для региона.

Галина Светкина руководила главным областным управлением социальной защиты. До 2004 года она возглавляла департамент соцзащиты населения администрации области, а19 января 2004 года она заняла пост министра труда и социального развития губернии. Через 1,5 года Светкина стала министром гуманитарного и социального развития региона.

В 2007 года она продолжила защищать социальные права граждан в составе комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.

В 2001 году Галине Светкиной было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за надвигающегося снега и ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Самарские баскетболистки разгромили «Енисей-2» в первом матче и стали лидерами «Суперлиги-2»
Снова «в плюсе»: температура воздуха в Самаре опять поднимется выше ноля
Ушла из жизни бывший министр труда Самарской области Галина Светкина
Пять человек пострадали в ночном столкновении «Нивы» и такси в Самаре
Сызранцам придется притормозить: в городе появятся 150 «лежачих полицейских»
Мэрия официально утвердила заезд трамваев № 24к и 25 к «Самара Арене»
В Самарской области расширили список способов платы за вывоз мусора без комиссии
Опять неудача: волейбольная «Нова» в домашнем матче всухую проиграла казанскому «Зениту»
«Сбрасывают грязь на песок»: самарцы возмутились уборкой снега на набережной Волги
В Тольятти в пятиэтажке на бульваре Королева полыхала квартира
В Самарской области самосвал протаранил фуру: есть пострадавший
Полиция заинтересовалась «кладбищенской» землей, которую оставили возле дома в Тольятти
В Октябрьске на улице нашли пакет с мертвой 4-месячной девочкой
Ждут специалистов с завода: электробус в Самаре готовят к тестовому запуску