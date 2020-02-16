Ушла из жизни бывший министр труда Самарской области Галина Светкина

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:54:49+03:00

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В субботу, 15 февраля, скончалась бывший депутат Самарской губернской думы и экс-минристр труда и социальной защиты губернии Галина Светкина. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Галина Дмитриевна Светкина умерла на 72-году жизни. Отмечается, что за свою трудовую карьеру она очень много сделала для региона.

Галина Светкина руководила главным областным управлением социальной защиты. До 2004 года она возглавляла департамент соцзащиты населения администрации области, а19 января 2004 года она заняла пост министра труда и социального развития губернии. Через 1,5 года Светкина стала министром гуманитарного и социального развития региона.

В 2007 года она продолжила защищать социальные права граждан в составе комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.

В 2001 году Галине Светкиной было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU