Снова «в плюсе»: температура воздуха в Самаре опять поднимется выше ноля

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:52:27+03:00

Рабочая неделя в областной столице начнется с потепления, но будет ветрено

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На следующей неделе синоптики обещают самарцам очередную волну аномального потепления.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на понедельник, 17 февраля, еще сохранится небольшой мороз — до — 10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся сначала до -6 градусов, а затем и до -1. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.

Во вторник же, 18 февраля, синоптики советуют приготовиться к мокрому снегу. В Самаре потеплеет. Днем температура воздуха будет -4...+1 градус. Кроме того, в Приволжском гидрометцентре предупреждают самарцев о сильном ветре.

- В начале рабочей недели приближение фронтальных разделов очередного атлантического циклона приведёт к падению атмосферного давления, повышению температуры воздуха и усилению юго-западного ветра — сообщается на сайте Приволжского УГМС.

В ближайшие два дня ветер будет дуть со скоростью от 6 до 12 м/с, с порывами до 15 — 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU