Снова «в плюсе»: температура воздуха в Самаре опять поднимется выше ноля
На следующей неделе синоптики обещают самарцам очередную волну аномального потепления.
По данным Приволжского УГМС, в ночь на понедельник, 17 февраля, еще сохранится небольшой мороз — до — 10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся сначала до -6 градусов, а затем и до -1. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица.
Во вторник же, 18 февраля, синоптики советуют приготовиться к мокрому снегу. В Самаре потеплеет. Днем температура воздуха будет -4...+1 градус. Кроме того, в Приволжском гидрометцентре предупреждают самарцев о сильном ветре.
- В начале рабочей недели приближение фронтальных разделов очередного атлантического циклона приведёт к падению атмосферного давления, повышению температуры воздуха и усилению юго-западного ветра — сообщается на сайте Приволжского УГМС.
В ближайшие два дня ветер будет дуть со скоростью от 6 до 12 м/с, с порывами до 15 — 20 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU