2020-02-16T13:01:40+03:00
Спорт

Самарские баскетболистки разгромили «Енисей-2» в первом матче и стали лидерами «Суперлиги-2»

Сегодня им предстоит встретится с тем же соперником второй раз
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В субботу, 15 февраля женский баскетбольный клуб «Самара» в спортивном комплексе СамГТУ провел первый из двух матчей с «Енисеем-2». Встреча завершилась победой волжанок. Они одолели соперника с разгромным счетом 74:44 (19:11, 26:10, 15:6, 14:17).

В составе «Самары» отличилась Яна Митрофанова, которая в начале игры за две минуты набрала 6 очков. В общей сложности за игру она записала на свой счет 18 очков.

Победа над «Енисеем-2» обеспечила самарской команде лидерство в турнирной таблице «Суперлиги-2» и преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

В воскресенье, 16 февраля, женская «Самара» и «Енисей-2» встретят повторно. Второй матч так же пройдет в комплексе СамГТУ. Он начнется в 17:00. Для самарских баскетболисток он станет последним домашним матчем в Регулярном чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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