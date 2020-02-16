2020-02-16T13:20:13+03:00
Общество

Из-за надвигающегося снега и ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности

Местами порывы ветра могут достигать 20 м/с
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Рабочая неделя в Самарской области начнется с капризов погоды. С 7 утра в регионе ожидается ухудшение погодных условий: небольшие осадки в виде снега, а вместе с тем усиление ветра. По прогнозам синоптиков местами его порывы будут достигать 20 м/с.

В связи с такой обстановкой в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве рекомендуют жителям региона по возможности не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра. Тем, кого непогода застанет на улице, МЧС рекомендует укрываться в подземных переходах или в подъездах ближайших домов и офисов.

При сильном ветре лучше держаться подальше от стен домов, от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, недостроенных зданий, а также деревьев и ЛЭП.

Автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах, соблюдать безопасную скорость движения, а лучше в эти дни отказаться от автомобиля, припарковав его подальше от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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