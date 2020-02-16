«Можно рассаду по сиденьями высаживать»: самарцы пожаловались на грязь в общественном транспорте
Нестабильная по погоде зима в Самаре в этом году разбавила белоснежные сугробы пылю и грязью, которая видимо с улиц подло перебралась в салоны общественного транспорта. На запачканные автобусы и трамваи жители пожаловались городским властям.
- В Самаре ходит очень грязный общественный транспорт (именно внутри салона), трамваи 24 маршрута 1080 вагон, можно рассаду по сиденьями высаживать, - написал в Твиттере мужчина по имени Александр.
Но расстроила и возмутила его не только грязь в салонах транспорта, а также запущенное состояние сидений.
- 47 автобус рваные сиденья (железные болты торчат), порвала куртку. Неужели, пока трамваи стоят в Дпо, нельзя салон вымыть? - задал вопрос Александр.
На критику сразу отреагировал департамент транспорта Самары, попросив коллег из ТТУ компании «СамараАвтоГаз», которая занимается автобусными перевозками, обратить на жалобу внимание и исправить недочеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU